"Każda z tych gmin (położonych na terenach górskich - PAP) otrzymają dwojakiego rodzaju wsparcie. Po pierwsze samorządy mogą umarzać podatek od nieruchomości (...) rząd będzie refinansował samorządom 80 proc. kosztów takiego umorzenia. Druga forma pomocy to środki przeznaczone na inwestycje. Inwestycje związane z branżą turystyczną. Łącznie na te inwestycje rząd zdecydował się przeznaczyć przeszło 700 mln zł" - powiedział wicepremier.

Gowin dodał, że górny limit dotacji dla jednej gminy wynosi 8 mln zł.

Gowin: środki trafią do gmin górskich w ciągu najbliższych tygodni

"Środki trafią do gmin górskich w ciągu najbliższych tygodni, w ciągu miesiąca od podjęcia uchwały (...) przez Radę Ministrów" - powiedział Gowin na konferencji prasowej zorganizowanej wspólnie z szefem KPRM Michałem Dworczykiem.

Nie wykluczył, że rząd może przyjąć uchwałę na najbliższym posiedzeniu RM.

"Potem samorządy będę mogły występować z wnioskami. I bezzwłocznie, po rozpatrzeniu takiego wniosku, rząd przekaże pieniądze poszczególnym gminom" - wyjaśnił.

Jak dodał, środki te trafią nie tylko do przedsiębiorców. "One są zaadresowane do całej społeczności poszczególnych gmin" - powiedział.