W Polsce działa 10 tys. obiektów sportowo-rekreacyjnych, z czego 3,5 tys. to właśnie kluby fitness i siłownie. Mówiąc o 3 mld zł strat, mam na myśli właśnie tego rodzaju podmioty. Natomiast gdybyśmy uwzględnili cały sektor, byłoby to znacznie więcej. Dodam, że szacunki utraconych przychodów obejmują tylko czas do końca 2020 r., a lockdown przecież trwa nadal. To tym trudniejsze, że pierwszy kwartał roku to zwykle dla branży fitness szczyt sezonu. Jedna trzecia już nam przepadła, co oznacza, że firmy znowu będą musiały dokładać do biznesu. Skalę problemu dobrze widać chociażby na przykładzie większego miasta i średniej wielkości siłowni, której koszty stałe, w tym wynagrodzenia, czynsze i spłaty kredytów , wynoszą od 100 do 150 tys. zł miesięcznie. Cieszymy się, że został uruchomiony program wsparcia z Tarczy Finansowej PFR oraz Tarczy 6.0. Jednak w naszej ocenie pieniądze z nich zbyt późno popłynęły do przedsiębiorców. Lockdown trwa od października, tymczasem pieniądze są wypłacane teraz. Do tego wsparcie pozwoli pokryć tylko część powstałych strat. Nie obejmie też wszystkich, najwyżej 20–25 proc. podmiotów.