Zysk operacyjny wyniósł 4,41 mln zł wobec 2,36 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wskaźnik rentowności EBIT na koniec I kwartału kształtował się na poziomie 4,2%, co oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1,9 pkt proc. Wzrost zanotował również wskaźnik rentowności EBITDA (7,3% vs 5,1% w I kw. 2020)" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 104,34 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 101 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż grupy kapitałowej w I kwartale 2021 roku była o 3,3% wyższa niż w I kwartale 2020 roku i wyniosła 104,3 mln zł. Wzrosty zarejestrowano w segmencie Pieców Topialnych (+43,9%) oraz Aluminium Process (+26,0%). Spadek natomiast odnotowała sprzedaż pozostałych segmentów części zamiennych i usług posprzedażowych - Aftersales (-12,8%), Pieców Próżniowych (-2,5%)" - czytamy dalej w raporcie.

Sprzedaż grupy w I kwartale 2021 roku miała wyższą średnią marżę brutto (21,7%) niż w I kwartale 2020 roku (20,5%), spowodowaną przede wszystkim niższą marżą segmentu Pieców Topialnych (16,7% vs 11,5% w I kw. 2020), wskazano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 1,77 mln zł wobec 6,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki ciezłej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 389,48 mln zł w 2020 r.

