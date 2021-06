Prawie 60 proc. europejskich przedsiębiorstw planuje w 2021 r. rozszerzyć swoją działalność w Chinach, w porównaniu z 51 proc. w zeszłym ˗ wynika z corocznego badania przeprowadzonego przez Europejski Związek Izb Przemysłu i Handlu. Około połowa z 585 podmiotów biorących udział w badaniu stwierdziła, że ​​marże zysku generowane przez nie w Chinach są wyższe niż ich globalna średnia, co stanowi wzrost w porównaniu z 38 proc. odnotowanymi rok wcześniej.

„Odporność chińskiego rynku zapewniła europejskim firmom bardzo potrzebne schronienie podczas burzy wywołanej przez pandemię Covid-19” – czytamy w raporcie z badania. Szybkie zatrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa i udane ponowne otwarcie gospodarki na początku zeszłego roku sprawiły, że Chiny stały się głównym motorem globalnego wzrostu w 2020 roku, rzucając koło ratunkowe europejskim firmom, począwszy od francuskiego giganta LVMH SE, a skończywszy na niemieckim BMW AG.

73 proc. badanych firm odnotowało w zeszłym roku na działalności w Chinach zysk, a kolejne 14 proc. wyszło „na zero”. Odsetek ten jest zbliżony do analogicznego dla poprzednich lat pomimo pandemii, co pokazuje, jak szybko chińska gospodarka przezwyciężyła kryzys.

Chińska izolacja

Raport pokazuje również, że zagraniczne firmy rozwijają swoją działalność w Chinach w ten sposób, by uniknąć zakłóceń łańcucha dostaw z geopolitycznych powodów. Rozwijają więc na przykład w tym kraju własne linie produkcyjne lub przestawiają się na lokalnych dostawców. Tylko 9 proc. firm stwierdziło, że rozważa przeniesienie z Państwa Środka bieżących lub planowanych inwestycji.

Klimat inwestycyjny dla europejskich firm w Chinach w 2021 roku pogorszył się. Wśród trudności, jakie napotkały przedsiębiorstwa ze Starego Kontynentu są chociażby konsumenckie bojkoty takich firm jak Hennes & Mauritz AB czy sankcje nakładane przez Pekin na UE, będące konsekwencją oskarżeń o łamanie praw Ujgurów w Sinciangu.

firmy nadal doświadczały przymusowego transferu technologii, mimo że jest on zakazany przez chińskie prawo o inwestycjach zagranicznych uchwalone w zeszłym roku. Szesnaście procent badanych firm stwierdziło, że są zmuszane do transferu technologii aby zachować dostęp do rynku (bez zmian w porównaniu z badaniem rok temu).