W I półroczu 2021 deweloperzy zbudowali 1,16 mln mkw. magazynów - to o 100 tys. mkw. więcej rdr, a popyt brutto na koniec czerwca wyniósł ponad 3,41 mln mkw., co jest najwyższą półroczną wartością w historii polskiego rynku magazynowego - podała we wtorkowym raporcie firma Colliers.

Jak wynika z raportu, całkowita podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce na koniec I poł. 2021 r. osiągnęła poziom 21,85 mln mkw. "Biorąc pod uwagę fakt, że w budowie znajduje się 3,35 mln mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, z czego część zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku, w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się przełamania granicy 22 mln mkw. Liderzy wśród regionów" - wskazano. Reklama Jak podano, pozycję rynków z największą podażą powierzchni magazynowej utrzymały Warszawa (trzy strefy), Górny Śląsk oraz Polska Centralna z wynikami: 5,05 mln mkw., 3,98 mln mkw. oraz 3,29 mln mkw. Według dyrektorki Działu Doradztwa i Badań Rynku w Colliers Dominiki Jędrak, pod względem nowej podaży w pierwszej połowie roku prym wiodły Górny Śląsk (258,8 tys. mkw.), trzy warszawskie strefy (214,6 tys. mkw.) oraz Trójmiasto (183,4 tys. mkw.). Górny Śląsk prowadzi także pod względem powierzchni w budowie z wynikiem prawie 590 tys. mkw., kolejne pozycje na podium zajmują Polska Zachodnia (522 tys. mkw.) oraz Poznań (478,2 tys. mkw.) – podała. Jak dodała, ukończenie projektów będących w trakcie budowy sprawi, że w ciągu najbliższych kwartałów aż trzy z rynków rozwijających się przekroczą granicę 1 mln mkw. zasobów całkowitej powierzchni magazynowej. "Będą to Trójmiasto, Szczecin oraz Polska Zachodnia" – wymieniła Jędrak. Dług najmniejszych firm przekracza 6,2 mld zł. Najbardziej zadłużony jest handel Zobacz również Według autorów raportu, wzrost całkowitych zasobów rynku jest napędzany poprzez wzmożoną aktywność najemców. Całkowita wielkość transakcji zawartych w I poł. 2021 r. dotyczyła 3,41 mln mkw., niemal o 1 mln mkw. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku - podano. Jak wskazano, to najwyższa półroczna wartość w historii polskiego rynku magazynowego. Dodano, że najwięcej powierzchni wynajęto w Poznaniu (662,3 tys. mkw.), na Górnym Śląsku (643,4 tys. mkw.) oraz warszawskiej strefa II (456,6 tys. mkw.). W ocenie analityka w dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers Antoniego Szwecha, znaczące ożywienie najemców zaobserwowaliśmy na rynu poznańskim, gdzie doszło do podpisania dwóch największych umów w I poł. 2021 roku. "Był to najem 109 tys. mkw. przez DHL w ramach magazynu BTS oraz najem prawie 82,5 tys. mkw. w P3 Poznań II przez firmę Westwing. W rezultacie półroczny popyt w tym regionie był o ponad 100 tys. mkw. wyższy niż wynik za cały 2020 r" – wskazał. Eksperci Colliers przewidują dalszy stabilny wzrost popytu na rynku magazynowym, co wiąże się z dynamicznym rozwojem branży e-commerce oraz spodziewanym zjawiskiem „nearshoringu”. Jak zaznaczył Maciej Chmielewski partner w firmi w Colliers, pandemia COVID-19 spowodowała znaczny rozwój branży e-commerce w Polsce. "Aż cztery z pięciu największych podpisanych umów najmu w trakcie I poł. 2021 r. dotyczą najemców związanych właśnie z tym sektorem. W kolejnych kwartałach w związku z tzw. zjawiskiem „nearshoringu”, oczekuje się napływu najemców z branży produkcyjnej" – zaznaczył.