Inwestycja Amazona ma mieć ogromny wpływ na izraelską gospodarkę — ma zwiększyć PKB tego kraju o 13,9 mld dolarów. Szeroki dostęp do usług w chmurze będzie wielkim atutem dla kraju z Bliskiego Wschodu, z którego skorzysta zarówno rząd, jak i tamtejszy biznes.

Czym jest Amazon Web Services?

Amazon Web Services (AWS) to platforma chmurowa, która dostarcza szeroki wachlarz usług internetowych dla biznesów i indywidualnych użytkowników. AWS obejmuje różnorodne rozwiązania, takie jak komputery w chmurze, przechowywanie danych, dostęp do baz danych, narzędzia do analizy danych oraz szereg innych usług, które pomagają firmom rosnąć. Zapewnia elastyczne, niezawodne i skalowalne środowisko do przetwarzania danych, co pozwala na łatwe skalowanie i szybkie dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb biznesowych.