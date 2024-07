Podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Jacek Bartmiński zaznaczył, że Poczta Polska musi dostosować się do zmieniającego się rynku usług. Plany transformacji zakładają utrzymanie placówek i rozwój nowych usług, aby zapewnić rentowność przedsiębiorstwa oraz ochronę miejsc pracy, zwłaszcza dla listonoszy i pracowników obsługujących klientów. „To grupy, które chcemy objąć szczególną ochroną” – zaznaczył.

„Mamy jedną z największych sieci sprzedaży detalicznych w Polsce, czyli ponad 6,5 tys. placówek pocztowych. Nie będziemy ich likwidować. Może dojść do zmiany rangi tych placówek, ale tam, gdzie są okienka, to one zostaną, to również założenie planu restrukturyzacji” – powiedział w środę w Kielcach.

Rozwój segmentu kurierskiego oraz usług finansowych

Nowy plan transformacji koncentruje się na rozwijaniu segmentu kurierskiego oraz usług finansowych, takich jak przekazy pieniężne i transfer gotówki. Bartmiński wyraził nadzieję, że te zmiany pozwolą Poczcie Polskiej „w ciągu roku wyjść na prostą i stać się rentownym przedsiębiorstwem”.

Zaznaczył, że plan ten wymaga jeszcze formalnego zatwierdzenia przez zarząd oraz Radę Nadzorczą Poczty Polskiej, a finalnie przez ministra aktywów państwowych. Bartmiński wyraził także nadzieję, że w ciągu półtora miesiąca nastąpi pełne obsadzenie zarządu spółki.

Poczta Polska boryka się z problemami

Podsekretarz MAP ocenił, że Poczta Polska boryka się z problemami wynikającymi z wcześniejszego złego zarządzania, co doprowadziło do trudności finansowych. Zwrócił uwagę, że od 2013 roku renomowane firmy doradcze przygotowały plany rozwojowe Poczty Polskiej, które po wdrożeniu miały poprawić sytuację spółki. „Na tego typu doradztwo wydano miliony złotych” - powiedział.

„Gdyby 3, 4, 5 czy 10 lat temu dokonano odpowiednich korekt, to Poczta Polska nie znalazłaby się w takiej sytuacji, jak w lutym tego roku, kiedy nie stać jej było na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników” - zaznaczył.

Przypomniał, że obecnie prowadzone są audyty mające na celu wyjaśnienie przyczyn niegospodarności w spółce. Jako przykład podał znaczne wydatki na usługi reklamowe i sponsorskie, co będzie przedmiotem dalszych analiz i możliwych zawiadomień do prokuratury. „Skala niegospodarności jest porażająca” – ocenił.

„To są wydatki np. na Telewizję Republika, +Gazetę Polską+, kolejne edycje Nagrody Prometejskiej im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gale jubileuszowe +Gazety Polskiej+, Człowieka Roku +Gazety Polskiej+. Tego typu wydatki sumują się do bardzo wysokich kwot. Będziemy starali się zorientować, jakie Poczta Polska uzyskiwała korzyści z tego tytułu. Nie wykluczamy skierowania zawiadomień do prokuratury dotyczących nienależytego gospodarowania mieniem Poczty Polskiej” – poinformował.

Dodał, że w ubiegłym roku Poczta Polska nie renegocjowała umowy na dostawę mediów i "płaciła bardzo dużo" za dostawy energii elektrycznej i gazu.

Poczta Polska jest spółką Skarbu Państwa, największym operatorem pocztowym na rynku krajowym. Zatrudnia ponad 66 tys. pracowników. (PAP)

wdz/ drag/