Podczas wydarzenia, które odbędzie się w dniach 3–5 września w Karpaczu, zaplanowano między innymi dyskusję „Walka o kapitał ludzki. Procesy migracyjne i ich wpływ na gospodarkę”. Poprowadzi ją Kamil Śliwiński, redaktor PKB24.pl. Jak wskazują organizatorzy, niekorzystne trendy demograficzne oraz migracja osób w wieku produkcyjnym stały się największym wyzwaniem europejskiego rynku pracy. W wielu dziedzinach gospodarki obserwowany jest niedostatek pracowników, co z czasem może stać się trwałą barierą wzrostu gospodarczego. Walka o pracownika, szczególnie dobrze wykwalifikowanego, będzie się zaostrzać.

Konkurencja o kapitał ludzki motywuje kraje do stworzenia bardziej atrakcyjnych warunków pracy i życia, co przyciąga talenty i pobudza rozwój gospodarczy. Kto wygra ten wyścig? I jak będzie wyglądał europejski rynek pracy w najbliższej przyszłości? O tym porozmawiają (w kolejności alfabetycznej): Keith Best, przewodniczący Wyndham Place Charlemagne Trust z Wielkiej Brytanii, Krzysztof Błędowski, adiunkt wizytujący w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Igor Lisin, wiceprezes zarządu Fundacji Ukraina, Bryan Roberts, konsultant badawczy CREATE – University of Southern California, posłanka Agnieszka Ścigaj oraz Aleksandra Zapolska, współzałożycielka i członkini zarządu Fundacji Zustricz.

Goście z Polski i zagranicy porozmawiają również na temat „Sprawiedliwy i zrównoważony rozwój gospodarczy. Czyli w co i jak inwestować, aby żyło się lepiej?”. W niestabilnych czasach i przy rosnącym ryzyku wybuchu kolejnej wojny państwa, które inwestują dużą część budżetu w zbrojenia, nie mogą zapominać o rozwijaniu innych obszarów gospodarki – czytamy we wstępie do dyskusji. Aby realizować wyborcze obietnice, zapewniając jednocześnie sprawiedliwą transformację i zrównoważony rozwój, pojawia się potrzeba coraz większego zadłużania państw. Zmiany demograficzne wymuszają także na decydentach politycznych wiele niepopularnych rozwiązań społeczno-ekonomicznych. Jak zachować zdrowy rozsądek, zapewniając stabilny i bezpieczny wzrost gospodarczy, nie wykluczając nikogo i nie popadając w pułapkę populizmu? W dyskusji wezmą udział: posłanka Izabela Bodnar, prof. Jean-Marc Daniel, przewodniczący Stowarzyszenia Ekonomii Politycznej (Société d’économie politique, założone w 1842 r. przez uczniów Jeana-Baptiste’a Saya), Maciej Kliś, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli, Szabolcs Pásztor, dyrektor ds. badań Fundacji Badań Ekonomicznych Oeconomus z Węgier, Paulo Miguel da Silva Santos, przewodniczący Komisji Gospodarki, Robót Publicznych i Mieszkalnictwa Zgromadzenia Republiki (Parlamentu Portugalii), oraz Konrad Wojnarowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

