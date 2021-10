"Pod auspicjami Sądu Polubownego przy KNF sfinalizowane zostały właśnie z sukcesem pierwsze mediacje dot. kredytów #CHF. Atmosfera pozytywna, strony podziękowały za bardzo dobrze przygotowany proces" - napisał Barszczewski.

Mediacje przed sądem polubownym KNF

Mediacje są prowadzone przed sądem polubownym przy KNF, są bezpłatne i nie wiążą się z żadnymi kosztami. Jak czytamy na stronach KNF "bank, z którym klient zawarł umowę takiego kredytu (frankowego - PAP), umożliwia poprzez swój system bankowości elektronicznej złożenie wniosku o mediację w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF (osoby, które nie mają dostępu do bankowości elektronicznej mają możliwość złożenia takiego wniosku w oddziale banku)".

Napisano też, że zgodnie z oczekiwaniem banków, wniosek o mediację muszą złożyć łącznie wszyscy kredytobiorcy, którzy zawarli pierwotną umowę kredytu. "Należy podkreślić, że mediacja jest dobrowolna i może być prowadzona wyłącznie wówczas, gdy jej przyszli uczestnicy wyrażą na nią zgodę (w formie umowy o mediację). Zgoda banku na mediację oznacza zawarcie umowy o mediację".

Ugody dla frankowiczów

Pod koniec 2020 roku przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaproponował bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód pozasądowych. Konkretne warunki ugód wypracował bank PKO BP. Pod koniec maja rada nadzorcza tego banku zaakceptowała, by proponowane ugody traktowały kredyty udzielone we frankach szwajcarskich (CHF) w taki sposób, jakby od momentu udzielenia były one kredytami złotowymi oprocentowanymi stopą procentową opartą na wskaźniku referencyjnym WIBOR 3M powiększonym o marżę i spłacanymi w złotych polskich. Podano, że zarząd PKO BP zdecyduje o dacie rozpoczęcia zawierania ugód dotyczących kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich oraz o przesłankach określających grupy klientów, którym w pierwszej kolejności zostanie zaoferowana możliwość zawarcia z bankiem ugody.

Proces oferowania ugód frankowiczom przez sektor bankowy został przyhamowany w oczekiwaniu na wydanie orzeczenia ws. kredytów walutowych przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego w pełnym składzie.

Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie odroczyła 11 maja bez terminu posiedzenie ws. zagadnień prawnych przedstawionych przez I prezes SN Małgorzatę Manowską i dotyczącą spraw odnoszących się do kredytów walutowych. Izba zajmowała się wnioskiem, który I prezes SN Małgorzata Manowska skierowała w końcu stycznia br. do rozstrzygnięcia przez skład całej Izby Cywilnej SN. Obejmuje on sześć pytań, na które odpowiedzi powinny w kompleksowy sposób "rozstrzygnąć najpoważniejsze kontrowersje", jakie ujawniły się na tle praktyki orzeczniczej w kwestii kredytów walutowych, w szczególności tzw. kredytów frankowych. Nie wydała jednak oczekiwanej uchwały w tej sprawie, a podjęła postanowienia o zwróceniu się o stanowiska w sprawie przedstawionych zagadnień do: Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, prezesa Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznika Finansowego.