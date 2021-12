Reklama

"Ekspansja polskich firm na zagranicznych rynkach przyczynia się do utrzymania dobrej kondycji polskiej gospodarki. Dlatego PKO Bank Polski oferuje eksporterom konkretne produkty i dostarcza wiedzę analityczną. Umowa o współpracy z KUKE zapewniająca klientom gwarancje jest elementem nowego systemu wsparcia eksporterów, z którego mogą korzystać przedsiębiorstwa w zaledwie kilku europejskich krajach. Jestem przekonany, że to rozwiązanie przyczyni się do rozwoju działalności eksportowej naszych klientów, umożliwiając im nowe inwestycje" - powiedział wiceprezes PKO BP nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Marcin Eckert, cytowany w komunikacie.

"KUKE wprowadziło w tym roku system nowatorskich rozwiązań wzmacniających pozycję konkurencyjną polskich firm w rywalizacji na międzynarodowych rynkach. W ich oferowaniu współpracujemy ściśle z bankami i cieszymy się, że nasze instrumenty stają się właśnie dostępne dla klientów PKO BP. Wspólnie będziemy wspierać polskich przedsiębiorców w zwiększeniu ich potencjału eksportowego, m.in. poprzez udzielanie gwarancji KUKE dla kredytów inwestycyjnych" - dodał prezes KUKE Janusz Władyczak.

Z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które w PKO BP finansują swoje inwestycje krajowe generujące eksport. Oznacza to, że:

inwestycja w ciągu trzech lat po ukończeniu powinna generować min. 20% przychodów ze sprzedaży na eksport lub

projekt powinien być realizowany przez przedsiębiorstwo, którego suma przychodów ze sprzedaży eksportowej w wybranych trzech z pięciu ostatnich rocznych okresów sprawozdawczych przed udzieleniem gwarancji, stanowi nie mniej niż 20% sumy przychodów ze sprzedaży, z tych samych wybranych okresów sprawozdawczych.

Gwarancja może zabezpieczać do 80% kredytu, a jej kwota nie może być niższa niż 4 mln zł, zakończono.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 381 mld zł na koniec 2020 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

KUKE ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR.

(ISBnews)