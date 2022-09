We wtorek, odwiedził Pruszków. I mówił tam dużo o tym, w jaki sposób będzie obniżana inflacja. Wiemy więc, że działania rządu są „delikatne”, że może i inflacja będzie hamowana wolniej, ale to dobrze dla społeczeństwa. Padło też sporo konkretów, wśród których na szczególną uwagę zasługuje deklaracja, że trwają rozmowy z państwowymi bankami na temat podniesienia przez nie oprocentowania depozytów. Miałoby ono urosnąć do 7–8 proc. i dotyczyć zarówno „nowych”, jak i „starych” pieniędzy.