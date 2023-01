- Jak co roku w Davos odbywa się spotkanie liderów biznesu i polityki. Wyznaczane są pewne trendy i bardzo ważne jest, aby uczestniczyć w tych dyskusjach, często kuluarowych, tak aby wiedzieć, gdzie polska gospodarka plasuje się na dynamicznej mapie interesów gospodarczych i politycznych świata - mówi Gruza. - Nowym tematem, który jest często dyskutowany, jest rywalizacja gospodarcza Ameryki, Europy i Chin w kontekście nowych ustaw amerykańskich mających na celu zmniejszanie inflacji w USA. Ustawy te niosą bardzo istotne regulacje co do finansowania transformacji energetycznej Stanów Zjednoczonych.

Wiceprezes PKO BP przedstawił też swoje wrażenie z Domu Polskiego w Davos. Więcej w materiale wideo.