Wojsko może do trzech dni zbudować most pontonowy na Wiśle, ale muszą być spełnione formalności ze strony miasta; liczę, że miasto stołeczne Warszawa skoordynuje działania, żeby most powstał jak najszybciej - mówił w środę szef MON Mariusz Błaszczak.

Szef MON mówił, że wojsko jest w stanie do 3 dni zbudować most pontonowy na Wiśle w związku z awarią "Czajki", jednak muszą zostać spełnione "formalności", które "leżą w gestii miasta stołecznego Warszawy". Poranny sztab kryzysowy z udziałem przedstawicieli m.in. stołecznego ratusza i MPWiK ocenił jako "rozczarowujący". "Wojsko Polskie jest gotowe, żeby najdłużej do 3 dni pobudować most, natomiast ta inwestycja nie jest wciąż przygotowana" - powiedział szef MON. "Liczę na to, że miasto stołeczne Warszawa, że administracja warszawska, że administracja prezydenta Trzaskowskiego jednak stanie na wysokości zadania i skoordynuje te wszystkie działania, żeby jak najszybciej most pontonowy powstał" - dodał Błaszczak. Polecamy: Müller: Nic nie wskazuje na to, że awaria "Czajki" jest wynikiem sabotażu czy działań terrorystycznych