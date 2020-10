Posiłki lądujące w koszu to coś więcej niż marnotrawstwo jedzenia

W przeciętnym polskim gospodarstwie domowym marnujemy rocznie żywność, której wartość sięga aż 3000 zł. Na tym nie kończą się jednak straty, a największy koszt ponosi środowisko. Polacy zajmują jedno z czołowych miejsc w tym niechlubnym rankingu, lecz warto wspomnieć, że na całym świecie aż 1/3 wyprodukowanej żywności ląduje w koszu, a największe straty dotyczą właśnie gospodarstw domowych. Produkcja żywności, która ostatecznie nie trafia na nasze stoły, przyczynia się do aż 8% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie dochodzi do nadmiernego zużycia i zanieczyszczenia wody. Wystarczy wspomnieć, że wyprodukowanie zaledwie jednego banana pochłania ilość wody, która starczyłoby na 10-minutowy prysznic. Straty wynikające z marnowania żywności na świecie sięgają 1,2 biliona dolarów, a więc wartości ponad dwukrotnie przekraczającej roczne PKB naszego kraju!

Prowadząc biznes gastronomiczny, możesz walczyć z marnowaniem żywności!

Jako konsumenci możemy po prostu dokonywać bardziej racjonalnych wyborów zakupowych. Ogromną rolę do odegrania mają również przedsiębiorcy działający w branży gastronomicznej, w których działalność niestety wpisane jest marnowanie części zakupionej żywności. Można jednak znacząco ograniczyć to zjawisko. Jedną z ciekawszych szans jest przystąpienie do Ruchu Przeciw Marnowaniu Żywności, który stworzył aplikację mobilną Too Good To Go. Zasada jej działania jest niezwykle prosta. Po darmowym przystąpieniu do ruchu lokale gastronomiczne mogą przygotowywać dla użytkowników paczki niespodzianki z jedzeniem i produktami, które prawdopodobnie się nie sprzedadzą. Konsumenci zyskują w ten sposób pyszne posiłki w atrakcyjnej cenie.

Twój biznes wygrywa razem z planetą

Z biznesowego punktu widzenia potencjalne straty przeradzają się w dodatkowy zysk. Międzynarodowy ruch Too Good To Go rośnie w siłę – już ponad 300 000 użytkowników pobrało aplikację, a każdego dnia ponad 1000 partnerów udostępnia im swoje paczki niespodzianki. Dotychczas odbiorców znalazło w ten sposób ponad 280 000 posiłków! Przystąpienie do tej inicjatywy opłaca się więc także z wizerunkowego punktu widzenia. Użytkownicy aplikacji to jednocześnie potencjalni klienci, którzy zadowoleni z przygotowanej paczki w wielu przypadkach chętnie odwiedzają lokal w przyszłości.

Walczmy o lepszy świat dla przyszłych pokoleń – ważny cel ONZ

Jedną z najnowszych inicjatyw ruchu Too Good To Go jest kampania „1/3 jedzenia się marnuje. Uratuj ją!”. Również Organizacja Narodów Zjednoczonych silnie angażuje się w walkę z marnowaniem żywności. Jednym z jej głównych celów jest zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji, a cel 12.3 tej strategii zakłada, że już do 2030 roku uda się zmniejszyć o połowę ilość marnowanej żywności przypadającej na jednego mieszkańca planety.

W roku 2050 Ziemię będzie prawdopodobnie zamieszkiwać aż 9,6 miliarda ludzi. Jeśli mielibyśmy do tego czasu zachować obecny styl życia i wzorce produkcyjne oraz konsumpcyjne, do zaspokojenia naszych potrzeb konieczne będzie 3 razy więcej zasobów niż aktualnie znajduje się na całej planecie! Dlatego starania o zrównoważoną konsumpcję i zaprzestanie marnowania żywności to prezent, jaki możemy już teraz sprawić przyszłym pokoleniom.