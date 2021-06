Obecne cele redukcji emisji deklarowane przez spółki, które wchodzą w skład głównych indeksów giełdowych G7 (między innymi S&P 500, FTSE 100 i Nikkei 225) przekładają się na średni wzrost temperatury o 2,95°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. To prawie dwa razy więcej niż cel 1,5°C określony w paryskim porozumieniu klimatycznym – ostrzega Bloomberg, powołując się na nowe badania inicjatywy Science-Based Targets (SBTi).

Indeks brytyjski i kanadyjski indeks S&P/Toronto 60 to rekordziści: działalność notowanych tam spółek może doprowadzić do ocieplenia na poziomie 3,1°C.

Gorąco na giełdzie, gorąco na świecie

Co to oznacza? Jeśli globalna temperatura podwyższy się o 3°C, duże części planety staną się niezdatne do zamieszkania z powodu ekstremalnych upałów, podnoszący się poziom mórz pochłonie nadmorskie miasta, a lasy deszczowe zamienią się w sawanny. Ponieważ indeksy krajów G-7 obejmują większość największych firm na świecie, nowy raport ukazuje, jak niewiele zostało osiągnięte od szczytu w Paryżu w 2015 r., kiedy to światowi przywódcy zobowiązali się do utrzymania ocieplenia poniżej 2°C, z ambicją, aby nie przekroczyć 1,5°C. Jest to również wskaźnik tego, jak trudno będzie osiągnąć cele paryskie.

Przy ociepleniu o 3ºC „sytuacja kryzysowa w klimacie stanie się nieodwracalna i będzie miała katastrofalne skutki dla ludzi i gospodarki w każdym kraju, na każdym kontynencie” – skomentował Alberto Carrillo Pineda, dyrektor ds. celów naukowych w organizacji non-profit CDP.

Ścieżki temperaturowe globalnych spółek

Raport, na który powołuje się Bloomberg, został przygotowany dla SBTi przez CDP i United Nations Global Compact, która zachęca firmy do przyjęcia celów zrównoważonego rozwoju. Autorzy obliczyli to, co nazywają ścieżkami temperaturowymi. To przewidywania przyszłych temperatur oparte na założeniach dotyczących produkcji gazów cieplarnianych, biorąc pod uwagę cele, jakie firmy wyznaczyły sobie w latach 2025-2035. Żaden z indeksów giełdowych G-7 nie znajduje się obecnie na ścieżce 1,5°C. Niemiecki indeks Dax ma najniższe wyrównanie temperatury wynoszące 2,2°C. Indeks S&P 500 znajduje się na ścieżce 3°C.