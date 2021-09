Komisja Europejska za cel swoich działań obrała nie dbanie o dalszy wzrost PKB, lecz dążenie do redukcji emisji dwutlenku węgla. Klub najbogatszych krajów świata , bo Unia Europejska takim blokiem właśnie jest, zmienia więc podejście do rozwoju – Europejski Zielony Ład będzie od teraz nadawał ton kierunkom działań Wspólnoty. Proces dojścia do tego pakietu reform nie zaczął się wczoraj, a kilkadziesiąt lat temu.