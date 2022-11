Z najnowszej edycji badania płynie ostrzeżenie, że żaden kraj nie jest na dobrej drodze do ograniczenia globalnego ocieplenia na Ziemi do 1,5°C, dlatego nikomu nie przyznano klasyfikacji „bardzo wysokich” wyników. W kategorii nieco niższej, czyli "wysokich" wyników, znalazły się Dania, Szwecja i Chile, a za nimi uplasowały się Maroko i Indie.

Indie jako całość są jednym z największych trucicieli na świecie, ale ponieważ wskaźnik opiera się na wartościach zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na mieszkańca, to kraj ten wypada całkiem dobrze. Ponadto polityka Indii w zakresie zmian klimatu uzyskała piątą najwyższą ocenę w indeksie, mimo że nadal jest to wynik „średni” w stosunku do celu ograniczenia globalnego ocieplenia o 1,5° C. Jeśli chodzi o wykorzystanie energii odnawialnej, trendy i cele, wyniki Indii również oceniono jako „średnie”. Według raportu kraj był na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów w zakresie emisji do 2030 r., ale nie do osiągnięcia celów w zakresie energii odnawialnej na 2030 r.

Z drugiej strony Iran, Arabia Saudyjska i Kazachstan to trzy ostatnie kraje w porównaniu. Iran jest jednym z nielicznych krajów na świecie, które nie ratyfikowały jeszcze Porozumienia Paryskiego, a także znajduje się w gronie 20 krajów o największych, obecnie eksploatowanych rezerwach ropy i gazu na świecie.

Chiny i Stany Zjednoczone, również należące do największych emitentów na świecie, wypadają słabo w przeliczeniu na mieszkańca. USA tracą również punkty za wykorzystanie energii odnawialnej, podczas gdy Chiny rozczarowują polityką dotyczącą zmian klimatycznych. Państwo środka spadło o 13 pozycji w porównaniu z zeszłorocznym wydaniem.

Polska znalazła się wśród państw o bardzo niskim zaangażowaniu w ochronę klimatu. Nasz kraj w ogólnym zestawieniu jest na 54. pozycji, co oznacza spadek o 2 miejsca w porównaniu z poprzednia edycją badania.