- Trzy inicjatywy chciałabym podkreślić, które zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich trzech lat. Wydaliśmy na te inicjatywy 2,5 miliona zł. Mieliśmy grupę rolników, którym pomagaliśmy w konwersji, oni zrezygnowali z regularnej uprawy na rzecz uprawy ekologicznej. Mieliśmy również grupę rolników już ekologicznych, którym zależało na tym, żeby skalować swoją działalność, w tym przypadku postawiliśmy na szkolenia. W tej chwili realizujemy projekt „BOI dla Mamy i dla Dziecka”, w którym skupiamy się na edukacji mam i przyszłych mam w Polsce wschodniej. Zależy nam na tym, żeby z jednej strony podnieść świadomość jak ważna jest żywność ekologiczna w tym okresie dla dzieci, z drugiej strony chcemy połączyć lokalne żłobki i przedszkola z producentami ekologicznymi po to, żeby wprowadzić co najmniej jeden produkt na stałe do diety dzieci, które są w tych żłobkach i przedszkolach – dodaje Justyna Orzeł, wiceprezes zarządu, sekretarz generalny i dyrektor zasobów ludzkich Carrefour Polska.

Reklama