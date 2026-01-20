Nowe odkrycie Orlenu

Odkrycia dokonano na obszarze koncesji PL1137, położonej w centralnej części Morza Północnego, około 250 km na południowy zachód od Stavanger. Koncern zaznaczył, że ewentualne zagospodarowanie złoża Sissel będzie uzależnione od wspólnej decyzji partnerów koncesyjnych, podjętej po analizie uwarunkowań ekonomicznych, technicznych i operacyjnych projektu.

Udziałowcami koncesji PL1137 są w równych częściach Orlen Upstream Norway i Equinor, który jest operatorem. Orlen nabył udziały w koncesji dzięki zrealizowanemu w 2024 r. przejęciu spółki KUFPEC Norway.

Nawet miliard metrów sześciennych gazu

Wiercenia poszukiwawcze rozpoczęły się w grudniu 2025 r. i zakończyły w ciągu 39 dni pomimo trudnych warunków pogodowych. Wykonany odwiert poszukiwawczy, o długości całkowitej 4359 metrów, natrafił na zasoby gazu ziemnego z domieszką kondensatu szacowane na 6,3 do 28,3 mln baryłek ekwiwalentu ropy.

„Sukces prac poszukiwawczych na złożu Sissel, z którego będziemy mogli pozyskać nawet miliard metrów sześciennych gazu, wzmacnia portfel naszych aktywów w Norwegii i stanowi kolejny krok w kierunku realizacji celów strategicznych Grupy Orlen” - poinformował prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

Norweski gaz ma kluczowe znaczenie

Jak podkreślił, norweski gaz ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilnych dostaw dla klientów Orlenu. „Dowodzi tego początek tego roku, kiedy odnotowaliśmy rekordowe zapotrzebowanie ze strony energetyki, firm oraz gospodarstw domowych – sięgające 100 mln metrów sześciennych w ciągu doby. W odpowiedzi zwiększyliśmy import surowca, również przez gazociąg Baltic Pipe, którym do Polski sprowadzamy gaz z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego” – zaznaczył Fąfara.

Zadeklarował jednocześnie, że jako spółka kluczowa dla krajowego bezpieczeństwa energetycznego, Orlen jest zdeterminowany nadal rozwijać współpracę ze swoimi norweskimi partnerami w oparciu o własne wydobycie na szelfie.

Koncern podał, że złoże Sissel może być przyłączone do infrastruktury położonego 5 km na północ złoża Utgard za pomocą podwodnego rurociągu. Samo Utgard jest podłączone do kompleksu platform wybudowanych pierwotnie w celu eksploatacji złóż Sleipner Øst i Sleipner Vest. To jeden z hubów produkcyjnych koncernu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, obejmujący, oprócz obu złóż Sleipner oraz Utgard, złoża Gungne i Gina Krog.

Produkcja gazu Orlenu w Norwegii

W 2025 r. wydobycie w rejonie Sleipner odpowiadało za ok. 30 proc. całkowitej produkcji Orlenu w Norwegii. W tym roku koncern planuje uruchomienie na tym obszarze kolejnego złoża o nazwie Eirin.

Wiesław Prugar, który w zarządzie Orlenu odpowiada za segment upstream - poszukiwań i wydobycia węglowodorów ocenił, że odkrycie złoża Sissel potwierdza skuteczność strategii poszukiwawczej koncernu, skoncentrowanej na obszarach w pobliżu już istniejącej infrastruktury wydobywczej.

Szybkie zagospodarowanie i ograniczenie kosztów inwestycji

„Nowo odkryte zasoby mogą być podłączone do już działających instalacji, co umożliwi ich szybkie zagospodarowanie i ograniczy koszt inwestycji. Jednocześnie, eksploatacja Sissel pozwoli zrekompensować naturalny spadek wydobycia ze złoża Utgard, tym samym przedłużając okres wykorzystania posiadanej przez nas infrastruktury” - stwierdził Prugar. Dodał, że dzięki takiemu podejściu Orlen dba o jak największą efektywność ekonomiczną i operacyjną obszaru upstream, zapewniając stabilne dostawy gazu do swych odbiorców w Polsce i Europie Środkowej.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie, oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR.