Zamek Królewski na Wawelu zamówił na 2021 rok 1002 MWh energii elektrycznej. Wartość kontraktu wynosi 355 283,59 zł, podano w komunikacie.



"Zawarcie kontraktu z Zamkiem Królewskim na Wawelu to dla nas ogromna satysfakcja. Po pierwsze, pokazuje, że najlepiej ze wszystkich firm biorących udział w postępowaniu przetargowym udało nam się zrównoważyć interes zamawiającego i wykonawcy. Po drugie, dowodzi, że Zielony Zwrot Taurona to kierunek istotny również dla naszych klientów, którzy decydują się na zakup energii elektrycznej pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł" - powiedział rzecznik prasowy Taurona Łukasz Zimnoch, cytowany w komunikacie.



Kopalnia Soli Wieliczka także ogłosiła przetarg na dostawę zielonej energii. Zamówienie obejmuje dostawę 19 500 MWh o wartości 6 905 281,50 zł.



"Warto podkreślić, że Tauron złożył najlepsze oferty na energię elektryczną nie tylko dla najważniejszych polskich instytucji kultury, ale również dla najstarszej uczelni w kraju - Uniwersytetu Jagiellońskiego" - dodał Zimnoch.



Jak wynika z protokołu otwarcia ofert złożonych w przetargu na dostawę energii do obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, najlepszą ofertę złożył Tauron. Wolumen energii elektrycznej objętej tym przetargiem wynosi ponad 51 439 MWh, a jego wartość wynikająca z oferty złożonej przez Tauron to 17 247 587,29 zł.



"Wśród innych, znaczących przetargów wygranych w ostatnim czasie przez Taurona znajduje się również zamówienie ogłoszone przez Grupę Zakupową Gminy Olsztyn. W tym roku grupę tworzy ponad 370 podmiotów. Tauron wygrał nie tylko przetarg na zasilanie oświetlenia ulicznego, ale też na dostawę energii do obiektów. Łączne szacowane zużycie energii dla tej grupy zakupowej w 2021 roku wyniesie ponad 129 420 MWh. Wartość umowy dla oświetlenia ulicznego to 4 990 885,38 zł. Kontrakt Taurona na dostawę energii elektrycznej do obiektów wynosi 40 292 773,91 zł" - podano także.



Przed kopalnią w Wieliczce Tauron udostępnia także dwie ładowarki samochodowe DC o mocy 50 kW. Energia, która zasila stację, w całości pochodzi z certyfikowanych ekologicznych źródeł.



Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.



(ISBnews)