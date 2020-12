Zwiększony do 1,1 mld zł budżet programu został już wyczerpany, co oznacza, że wsparcie trafi do 220 tys. prosumentów, którzy już produkują energię elektryczną z instalacji PV, podano w komunikacie.

"Dodatkowe 100 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w bardzo krótkim czasie zachęciło kolejne 20 tys. polskich rodzin do ubiegania się o wsparcie z 'Mojego Prądu'. To pokazuje, że zainteresowanie Polaków dotacjami do mikroinstalacji fotowoltaicznych cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem. Można wręcz powiedzieć, że za sprawą programu 'Mój Prąd' fotowoltaika prosumencka przeżywa obecnie prawdziwy boom" - powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie.

Regulamin programu "Mój Prąd" wskazuje, że nabór wniosków trwa do 18 grudnia br. lub do wyczerpania alokacji. Zwiększony budżet programu do 1,1 mld zł odpowiadał 220 tys. wniosków przy maksymalnej kwocie dofinansowania 5 tys. zł. W ostatnim czasie liczba składanych wniosków dochodziła nawet do 2 tys. dziennie, dlatego budżet wyczerpał się i nabór zostaje zamknięty z dniem 7 grudnia br.

"Przy tej liczbie złożonych wniosków zakładam, że ich ocena i wypłata dotacji potrwa do połowy 2021 r. Jeśli zarejestrowane wnioski przekroczą zakładane 1,1 mld zł, to wypracujemy takie rozwiązanie, które uwzględni oczekiwania i potrzeby naszych potencjalnych beneficjentów. O szczegółach będziemy informować po zakończeniu oceny całego naboru. Ale równolegle pracujemy razem z resortem klimatu i środowiska nad nową odsłoną 'Mojego Prądu'. Chcemy rozszerzyć program o dotacje m.in. na punkty ładowania dla samochodów elektrycznych" - zapowiedział wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

"Mój Prąd" to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Program wystartował w połowie 2019 r. Łączna moc instalacji ze złożonych wniosków da 1,2 GW, które rocznie wyprodukują ok. 1200 GWh/rok energii elektrycznej. Pierwsze dwa nabory "Mojego Prądu" przyczynią się do redukcji CO2 o 1 000 000 000 kg/rok.