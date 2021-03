"Wśród zaproponowanych inwestycji znalazły się dwa wielkoskalowe projekty morskich farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej wartości 35 mld zł. Liczymy na wsparcie tych projektów, dzięki czemu możliwe będzie obniżenie kosztów transformacji energetycznej w Polsce. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej stanowi impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki i szansę dla krajowych przedsiębiorstw na udział w jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w kraju" - powiedział prezes Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Pozostałe 22 projekty o wartości 39 mld zł, które PGE chce finansować z KPO to inwestycje w ciepłownictwo (w tym zamiana paliwa z węgla na niskoemisyjne paliwo gazowe), w wytwarzanie energii elektrycznej (w tym z odnawialnych źródeł energii) oraz nowoczesną infrastrukturę dystrybucyjną.

"Z uwagi na to, że prace nad ostatecznym kształtem KPO nie są zakończone, a szczegóły dotyczące formy oraz wysokości wsparcia nie są jeszcze znane, na tym etapie nie jest jeszcze możliwe oszacowanie, o jaką ostateczną kwotę dofinansowania PGE będzie aplikować" - zaznaczono.

26 lutego br. rząd przedstawił projekt KPO i skierował go do konsultacji społecznych. Przygotowanie przez państwo członkowskie Krajowego Planu Odbudowy będzie warunkiem skorzystania ze środków z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility). W KPO muszą zostać przedstawione reformy i inwestycje oraz działania niezbędne do ich wdrożenia. Dokument powinien także wskazywać cele i kamienie milowe do osiągnięcia dla planowanych reform i inwestycji. KPO powinien zostać złożony do Komisji Europejskiej jako jeden zintegrowany dokument w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

