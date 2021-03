Equinor i Polenergia złożyły wnioski do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci z morskich projektów wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III o mocy zainstalowanej 720 MW każdy, podały spółki.

"Wsparcie będzie dotyczyło energii elektrycznej wytwarzanej w MFW i będzie polegało na przyznaniu prawa do otrzymywania wyrównania ujemnego salda, stanowiącego różnicę pomiędzy ceną energii elektrycznej wskazaną dla danego projektu w decyzji Prezesa URE, która zostanie wydana na dalszym etapie procedury (waloryzowaną corocznie o poziom inflacji), a okresową ceną referencyjną wyznaczoną na zasadach określonych w ustawie" - czytamy w komunikacie Polenergii. We wnioskach spółki projektowe zobowiązały się, w terminie 7 lat od dnia wydania przez prezesa URE decyzji określających cenę wsparcia, do wytworzenia i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w ich morskich farmach wiatrowych lub ich części po uzyskaniu koncesji, podano także. "Polska wyznaczyła ambitne cele dla morskiej energetyki wiatrowej w ramach szerokiej transformacji energetycznej. Equinor chce być wiodącym partnerem w tym procesie. Złożone wnioski o przyznanie wsparcia dla MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III są kamieniem milowym dla naszych projektów. Obecnie oczekujemy na decyzję Ministerstwa Klimatu w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną w systemie wsparcia dla morskich farm wiatrowych. To warunkuje dalszy rozwój tych projektów i rodzącego się w Polsce sektora morskiej energetyki wiatrowej" - skomentował prezes Equinor Polska Michał Kołodziejczyk, cytowany w komunikacie spółki. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III zlokalizowane będą w południowo-zachodniej części Morza Bałtyckiego, w ramach polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Odległość od brzegu w linii prostej wynosi od 22 do 37 kmProjekt MFW Bałtyk I o łącznej mocy do 1560 MW jest rozwijany w dalszej kolejności zgodnie z przyjętym harmonogramem. Equinor jest firmą szeroko związaną z sektorem energetycznym, budującą swoją pozycję w sektorze energetyki odnawialnej. Firma rozwija klastry morskich farm wiatrowych na Morzu Północnym, przy wschodnim wybrzeżu USA oraz na Morzu Bałtyckim. W Polsce Equinor zaangażowany jest w trzy projekty morskiej energetyki wiatrowej: MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Equinor i Polenergia posiadają po 50% udziałów w każdym z trzech projektów. Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)