Nad nowelizacją przepisów o rozliczeniu prosumentów pracują resorty rozwoju i klimatu. Choć prace trwają już wiele miesięcy, to uzgodnionego projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii jeszcze nie zaprezentowano. Według nieoficjalnych informacji, nowy system ma się opierać na rozliczeniu prosumentów 1:1. Jednocześnie prosumenci indywidualni i zbiorowi ponosiliby opłaty dystrybucyjne od ilości energii sumarycznie zbilansowanej pobranej z sieci elektroenergetycznej. Stawki zmienne za usługi dystrybucji zostałyby obniżone w stosunku do taryf zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki o ok. 15 proc. - wynika z informacji portalu WysokieNapiecie.pl.

Nowy system zacząłby obowiązywać dopiero po wejściu w życie nowelizacji ustawy o OZE. Obecni prosumenci mieliby wybór, czy skorzystać z nowego systemu rozliczeń, czy też zostać w obecnym systemie opustów. Przypomnijmy, że obecnie posiadacze mikroinstalacji do 10 kW dokonują rozliczenia energii pobranej w stosunku do wprowadzonej w ilości 1: 0,8. Przy mikroinstlacjach o mocy powyżej 10 kW rozliczenie wynosi 1;0,7. Za energię "odebraną z sieci" nie ponoszą dodatkowych opłat zmiennych, w tym dystrybucyjnych.

Różnice w opłatach za dystrybucję

- Polski system opustów jest dosyć wyjątkowy. Można powiedzieć, że objęcie systemem opustów także opłat za dystrybucję jest pewną anomalią na tle innych krajów. Dlatego nie jest dla mnie zaskoczeniem zapowiadana zmiana - komentuje Jan Rączka, prezes firmy Alternator, która specjalizuje się w usługach obniżania kosztów zaopatrzenia w nośniki energii.

Prosumenci powinni wziąć pod uwagę wysokość opłat za dystrybucję energii. Jak wskazuje Rączka, różnice w przypadku taryf poszczególnych firm są niekiedy znaczne, a wpływ na to mają między innymi warunki regionalne. Tauron dostarcza energię na terenach gęsto zaludnionych, w zupełnie innych warunkach działa PGE i Energa, które mają wyższe opłaty dystrybucyjne.

Co się będzie bardziej opłacało? Co będzie czynnikiem decydującym dla rozwoju sektora mikro instalacji PV? Czy są jakieś inne możliwości? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl