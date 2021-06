Dziś od ok. 10:10 do 13:45 nad Europą będzie obserwowane częściowe zaćmienie Słońca. Według szacunków Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych redukcja promieniowania słonecznego wyniesie do 23%. W praktyce oznacza to, że o tyle może obniżyć się produkcja energii z paneli fotowoltaicznych.

Zaćmienia słońca stają się coraz większym wyzwaniem dla europejskiego (i globalnego) systemu elektroenergetycznego. Gdy poprzednim razem tarcza Słońca nad Europą została przysłonięta, czyli 20 marca 2015 roku, w europejskim systemie elektroenergetycznym zainstalowane były elektrownie słoneczne o łącznej mocy 87 GW. Dziś jest to już ok. 138 GW, z czego już niemal 5 GW w Polsce.

Wówczas w ciągu pierwszych 30 minut zaćmienia dostawy mocy z fotowoltaiki w całej Europie spadły aż o 14 GW. Następnie, w ciągu kolejnych 90 minut wzrosły o 21 GW. To wielkości, które mają istotne znaczenie nawet dla tak ogromnych systemów elektroenergetycznych jak europejski.

Dla polskiej energetyki zaćmienie z 2015 roku dzieli od dzisiejszego zaćmienia cała epoka. Wówczas moc wszystkich paneli słonecznych w kraju wynosiła ok. 30 MW. A dziś jest ok. 150 razy większa. Energia słoneczna odgrywa już istotną rolę w całym krajowym systemie. Polskie Sieci Elektroenergetyczne szacują, że dzisiejsze szczytowe dostawy energii z fotowoltaiki przekroczą 3 GW i w okolicach południa będą pokrywać nawet 14% całego zapotrzebowania Polski na prąd.

Z punktu widzenia systemu elektroenergetyczne wyzwaniem nie jest zastąpienie brakujących mocy z fotowoltaiki, bo w Europie i Polsce są odpowiednio wysokie rezerwy w innych elektrowniach dyspozycyjnych. Dużo większym wyzwaniem jest odpowiednio szybki wzrost produkcji w tych elektrowniach rezerwowych, a następnie obniżenie ich generacji w miarę jak zaćmienie będzie ustępować, a fotowoltaiką będzie przechodzić w szczyt nasłonecznienia.

Co można zrobić aby zrównoważyć szybkie zmiany generacji z fotowoltaiki w większości Europy? Jak będzie wyglądało dzisiejsze zaćmienie? Kiedy kolejne? O tym w dalszej części tego artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl