Potwierdziły się informacje "Dziennika Gazety Prawnej".

"Podpisaliśmy umowę ramową o współpracy w zakresie energetyki zeroemisyjnej pomiędzy PKN Orlen a Synthosem SA. Dotyczą rozwoju i wdrażania technologii zeroemisyjnej, technologii jądrowej małych i mikro reaktorów atomowych" - powiedział Obajtek.

"Umowa zakłada, że w ciągu trzech miesięcy opracowujemy szczegółowe warunki naszej współpracy" - dodał.

Szef Orlenu poinformował też, że jednym z elementów umowy jest utworzenie spółki celowej w tym zakresie. (PAP)

Synthos: Powstanie spółka Orlen Synthos Green Energy

W ramach współpracy z PKN Orlen m.in. ws. mikro i małych reaktorów jądrowych powstanie spółka Orlen Synthos Green Energy - poinformował we wtorek prezes Synthosa Zbigniew Warmuz.

Warmuz podczas wspólnej konferencji z szefem Orlenu Danielem Obajtkiem podkreślił, że otwiera się nowa karta współpracy z płockim koncernem, tym razem współpracy energetycznej. Jak wyjaśnił, dotyczyć ona będzie nie tylko mikro i małych reaktorów jądrowych, ale również offshore, czyli morskiej energetyki wiatrowej.

Poinformował, że spółka, która będzie się tym zajmować, będzie nazywać się Orlen Synthos Green Energy.

Warmuz dodał, że SMR-y (Small Modular Reactor - PAP) mimo, iż projekt budzi kontrowersje, to istnieją od wielu lat i są sprawdzoną technologią, szczególnie w wojsku. Przypomniał, że w mikro i małe reaktory atomowe inwestuje Kanada, USA, Wielka Brytania, Czechy, Estonia oraz Rumunia.

Prezes Synthosa powiedział, że w jego ocenie nowe technologie jądrowe "diametralnie mogą zmienić obraz przemysłu w Polsce" m.in. z punktu widzenia koniecznej dekarbonizacji. (PAP)

Obajtek: Małe reaktory jądrowe łatwiejsze w budowie, tanie w eksploatacji

Małe i mikro reaktory jądrowe są łatwiejsze w budowie, zeroemisyjne, koszt ich eksploatacji jest niski, mogą być stosowane w przemyśle - wyliczał we wtorek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zalety technologii. Jak ocenił, inwestycja w budowę małych reaktorów z czasem przyniesie niższe koszty energii.

Podczas konferencji prasowej Obajtek poinformował, że PKN Orlen podpisał z Synthos SA umowę ramową o współpracy w zakresie energetyki zeroemisyjnej. Dotyczy ona rozwoju i wdrażania technologii zeroemisyjnej, technologii jądrowej małych i mikro reaktorów atomowych.

Szef PKN Orlen przekonywał, że małe i mikro reaktory są technologią bezpieczną, łatwiejszą w budowie, zeroemisyjną, o niskim koszcie eksploatacji. Mogą być stosowane w przemyśle, również mogą zasilić polski system, który - jak mówił - nie musi być mocno przebudowany. "SMR-y (Small Modular Reactor - PAP) są po prostu lokowane i mają stosunkowo średnią moc, do 300 megawatów. Koszt budowy jest niższy w porównaniu z tradycyjną inwestycję w duży atom, szybszy, co gwarantuje zdecydowanie szybszą stopę zwrotu. W przeliczeniu na jedną megawatogodzinę jest zdecydowanie tańszy, co spowoduje z czasem niższe koszty energii dla każdego w Polsce i z czasem niższe koszty energii przemysłu, w co głęboko wierzę" - podkreślił Obajtek.

Dodał, że Orlen jest firmą nowoczesną i innowacyjną, która musi patrzyć w przyszłość: nowe trendy i nowe technologie na świecie. (PAP)

Obajtek: Inwestycje w małe reaktory nie są sprzeczne z programem energetyki jądrowej

Inwestycje w małe reaktory nie stoją w sprzeczności z programem energetyki jądrowej państwa - zapewnił we wtorek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Prezes PKN Orlen mówił na wtorkowej konferencji prasowej, że technologia GE Hitachi jest najbardziej zaawansowaną technologią w Stanach Zjednoczonych i ma "największy stopień zaawansowania w certyfikacji".

Jak mówił, to technologia bezpieczna, kopiowana, która w żadnym wypadku nie ogranicza budowy w Polsce dużego atomu. "Idziemy dwutorowo; my jako Orlen będziemy inwestować w technologię SMR-owa, ale nie jest to sprzeczne z technologią i z inwestycjami państwa polskiego również w duży atom" - powiedział Obajtek.

Szef PKN Orlen wyraził przekonanie, że te technologie są dla nas lepsze. "Łatwiejszy taki reaktor jest w budowie, jest zeroemisyjny, niski koszt eksploatacji; mogą być stosowane w przemyśle, również mogą zasilić polski system" - dodał.

Jak mówił Obajtek, ten system "nie musi być bardzo mocno przebudowany, ponieważ te SMR-y są rozlokowane i one mają stosunkowo średnią moc - jak powiedziałem one są do 300 megawatów". "Koszt budowy niższy porównując tradycyjną inwestycję w duży atom" - wskazał.

(PAP)

Pierwszy reaktor SMR w Polsce ok. 2030 roku

Uruchomienie pierwszego reaktora jądrowego SMR w Polsce realne jest w 2030-2031 roku, ocenia prezes Synthosu Zbigniew Warmuz, po podpisaniu przez Synthos umowy ramowej o współpracy z PKN Orlen ws. energetyki bezemisyjnej.

"Zakładam, że do ok. 2027-2028 roku reaktory SMR pojawią się i zaczną działać poza Polską, a wówczas w przypadku Polski realny jest rok 2030-2031" - powiedział Warmuz dziennikarzom podczas podpisania umowy z PKN Orlen.

Według niego, da to kilka lat koniecznych na niezbędne modyfikacje prawa.

"Konieczne są regulacje, które pozwolą takim pomiotom, jak Orlen i Synthos na budowę reaktorów atomowych małej mocy, bo dzisiaj elektrownię atomową może w Polsce wybudować jedynie państwo, to się musi zmienić" - wyjaśnił prezes Synthosu.

Także prezes PKN Orlen Daniel Obajtek szacuje, że pierwsze reaktory SMR mogą się pojawić w Polsce w ciągu 7-10 lat.

"Za wcześnie jest mówić o tym, jakiego rzędu mocy reaktory chcielibyśmy wybudować, ale mają to być inwestycje nie tylko na potrzeby własne, ale również szerzej pojęte potrzeby polskiej energetyki" - powiedział Obajtek dziennikarzom.

Według szefa Synthosu, udziały obu podmiotów w spółce Orlen Synthos Green Energy będą "w okolicach 50 na 50".

"W przypadku SMR może to być 50% na 50% z decydującym głosem Synthosu, a w przypadku offshore, w którym Orlen ma większe doświadczenie, być może 51% do 49% dla Orlenu. Niewykluczone, że będą to dwa osobne podmioty" - dodał.

(ISBNews)