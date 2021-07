Energa zidentyfikowała możliwość częściowego rozwiązania rezerwy do poziomu 107 mln zł utworzonej pierwotnie w kwocie 218 mln zł na finansowanie spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. (SPV) dla celów rozliczenia projektu budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy 1000 MW, podała spółka. Wpływ tej decyzji na wynik grupy i spółki za I półr. br. wyniesie ok. 111 mln zł.

"Częściowe rozwiązanie rezerwy nastąpiło w związku z planowanym rozliczeniem Projektu Węglowego […]. Szacowany wpływ powyższego zdarzenia na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa oraz jednostkowy wynik netto Energa SA za I półrocze 2021 r. wyniesie ok. 111 mln zł. Jest to zdarzenie o charakterze niegotówkowym, powiększającym wynik netto bez wpływu na wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych)" - czytamy w komunikacie. Reklama Ostateczna wielkość kwoty rozwiązania rezerwy zostanie przedstawiona w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy za I półrocze br. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.