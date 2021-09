Reklama

"W ostatnich dniach udostępniono cztery tego typu urządzenia. Znajdują się one w popularnych turystycznych lokalizacjach. Jedną z ładowarek zainstalowano na terenie hotelu DaSilva w Pyrzowicach, w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego Katowice. Z kolejnej mogą korzystać goście hotelu Ibis w Bielsku-Białej. Nowe stacje znajdują się także przy hotelu Stok w Wiśle oraz hotelu Mercure w Cieszynie. To dwustanowiskowe urządzenia typu AC ze złączem Type 2, ładujące pojazd z maksymalną mocą 22 kW" - czytamy w komunikacie.

"Parkingi centrów handlowych, okolice urzędów miejskich, miejsca rozrywki czy hotele - to te lokalizacje, w których chcemy zagęścić siatkę obsługiwanych przez nas urządzeń. Ale elektromobilność to nie tylko domena dużych miast. Coraz częściej zgłaszają się do nas także małe samorządy, te z turystycznym potencjałem, które zdają sobie sprawę z konieczności posiadania ładowarek w kontekście dynamicznego rozwoju rynku pojazdów elektrycznych. To pozwoli przyciągnąć tym miejscowościom turystów, dla których posiadanie pojazdu elektrycznego wpisuje się w coraz popularniejszą filozofię życia, polegającą na redukowaniu śladu węglowego" - powiedział wiceprezes Taurona Nowe Technologie Piotr Apollo, cytowany w komunikacie.

Na obsługiwanym przez siebie obszarze Tauron oferuje użytkownikom aut elektrycznych i hybryd plug-in łącznie 183 punkty ładowania prądem AC (wolnych) i 38 stanowisk do ładowania szybkiego (DC). W tym roku użytkownicy aut elektrycznych pobrali ze stacji ładowania ze znakiem Taurona ok. 40 tys. kWh energii elektrycznej, podano także.

Inwestowanie w sieć stacji ładowania wpisuje się w strategię Zielonego Zwrotu Taurona nakierowaną na zwiększenie źródeł niskoemisyjnych w miksie wytwórczym Taurona, inwestycje w modernizację sieci dystrybucyjnych oraz rozwój ekologicznych produktów i usług dla klientów. Urządzenia, zasilane z sieci operatora systemu dystrybucyjnego, dostarczają energię elektryczną pozyskiwaną z odnawialnych źródeł: elektrowni wodnych, wiatrowych i słonecznych. Pochodzenie "czystego prądu" potwierdza Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE) w Poznaniu, zaznaczono.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)