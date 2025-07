Poparcie dla wejścia Wielkiej Brytanii do Unii

Poparcie dla ponownego wejścia Zjednoczonego Królestwa do UE waha się w czterech największych krajach unijnych od 51 proc. we Włoszech do 63 proc. w Niemczech.

Reklama

Według badania 19-22 proc. respondentów w tych czterech państwach uważa, że Wielka Brytania powinna mieć możliwość powrotu do Wspólnoty i uzyskania tych samych warunkach członkostwa, które miała, gdy opuszczała UE 30 stycznia 2020 r. Od 58 do 62 proc. ankietowanych zastrzegło, że w przypadku powrotu do UE Wielka Brytania powinna być częścią wszystkich głównych obszarów polityki prowadzonej przez Brukselę.

Strefa Schengen i wspólna waluta

Od 41 do 52 proc. ankietowanych z tych krajów unijnych oczekiwałoby, że przy ponownym przystąpieniu Wielkiej Brytanii do UE wejdzie ona do strefy Schengen i przyjmie euro jako swoją walutę. Od 33 do 36 proc. respondentów nie postawiło takich warunków.

Wśród Brytyjczyków poparcie dla powrotu ich kraju do UE spada jednak z 54 proc. do 36 proc., jeśli powrót miałby się odbyć na tych warunkach. W tym kontekście 45 proc. mieszkańców wysp sprzeciwia się powrotowi do Wspólnoty.

Wielka Brytania opuściła struktury UE w wyniku referendum przeprowadzonego 23 czerwca 2016 r. Za brexitem opowiedziało się w nim 51,89 proc. Brytyjczyków, a 48,11 proc. było przeciwko. Frekwencja wyniosła ponad 72 proc.

Z Londynu Marta Zabłocka