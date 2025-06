Nowy raport brytyjskiego resortu obrony

"Wielka Brytania musi odpowiedzieć (na te wyzwania), stając się bardziej spójną i odporną" - podkreśliła Hill, która razem z byłym sekretarzem generalnym NATO Georgem Robertsonem i byłym szefem Dowództwa Sił Połączonych Zjednoczonego Królestwa gen. Richardem Barronsem sporządziła najnowszy raport ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii. Hill była doradczynią Donalda Trumpa ds. Rosji w trakcie jego pierwszej kadencji.

W dokumencie przedstawiono zagrożenia, z którymi mierzy się obecnie Wielka Brytania ze strony m.in. Rosji, oraz rekomendacje dotyczące planów obrony kraju. Dokument w dużej mierze opiera się na doświadczeniu i wnioskach wyciągniętych z trwającej od 2022 r. wojny w Ukrainie; zawiera też ocenę obecnego stanu brytyjskich sił zbrojnych.

"Wielka Brytania jest w dość dużych tarapatach"

"Wielka Brytania jest w dość dużych tarapatach. Rosja stała się trudnym przeciwnikiem w sposób, którego prawdopodobnie nie przewidzieliśmy w pełni" - oceniła, argumentując, że Putin postrzega wojnę na Ukrainie jako punkt wyjścia do stworzenia z Moskwy "dominującej potęgi militarnej w Europie".

Ekspertka oceniła, że Wielka Brytania nie może polegać na militarnym parasolu USA, jak podczas zimnej wojny, przynajmniej "nie w sposób, w jaki robiliśmy to dotąd".

Wielka Brytania musi zmienić "sposób myślenia"

Hill podkreśliła, że w czasach głębokiej niepewności Wielka Brytania potrzebuje większej spójności wewnętrznej. "Nie możemy już polegać wyłącznie na kimś z zewnątrz" - powiedziała. Zauważyła, że Wielka Brytania musi zmienić "sposób myślenia", opierając się zarówno na tradycyjnej obronie, jak i na odporności społecznej.

Wymieniła m.in. konieczność zintensyfikowania nauczania pierwszej pomocy w szkołach lub zachęcanie większej liczby nastolatków do dołączania do szkolnych oddziałów kadetów. "Trzeba zaangażować ludzi na różne sposoby, aby wspierali swoje społeczności" - stwierdziła.

W jej opinii to "deindustrializacja i wzrost nierówności w Rosji i USA przyczyniły się do wzmocnienia się populizmu w tych krajach, dlatego politycy w Wielkiej Brytanii i innych państwach muszą być bardziej kreatywni i angażować obywateli we wspólnym wysiłku narodowym". (PAP)