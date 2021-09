Reklama

"W tym roku planujemy wydać na poszerzenie naszego portfolio deweloperskiego jeszcze ok. 50-60 mln zł. Pozyskane właśnie 90 MW to jedna z pierwszych takich transakcji. Mamy duże apetyty, ale chcemy kupować w sposób przemyślany, celując w dobre i bezpieczne projekty, które najlepiej rokują pod kątem realizacji i rentowności - tak, aby jak najwydajniej spożytkować kapitał pozyskany od inwestorów. Pośpiech nie jest dobrym doradcą, będziemy więc prosić inwestorów o cierpliwość i zaufanie" - powiedział prezes Paweł Średniawa, cytowany w komunikacie.

Kupione projekty farm PV - zlokalizowane w województwach: zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim - są na wczesnym etapie przygotowania - przed wydaniem decyzji w zakresie pozwolenia na budowę, podano także.

Onde, które jest obecnie czołowym polskim wykonawcą instalacji OZE, zamierza dynamicznie budować portfolio projektów słonecznych i wiatrowych, które będą realizowane w systemie develop-build-sell Na ten m.in. cel pozyskano 214,5 mln zł w ramach zakończonego niedawno IPO. Część tych środków - ok. 70 mln zł - została już przeznaczona na refinansowanie projektów nabytych wcześniej, przypomina spółka.

Obecnie portfolio Onde to ok. 700 MW zakupionych już projektów. Potencjał jego rozbudowy to ok. 700 MW zabezpieczonych listami intencyjnymi. Komercjalizacji pierwszych farm można spodziewać się w przyszłym roku, zakończono w informacji.

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w lipcu 2021 r.

(ISBnews)