Jak podkreśliło ministerstwo, w stosunku do poprzednich edycji, odnotowano więcej realizacji prac w sektorze jądrowym. W ostatnich 10 latach blisko 80 polskich firm wykonało bezpośrednio prace budowlano-montażowe lub wyprodukowało komponenty dla elektrowni, reaktorów badawczo-naukowych oraz innych obiektów jądrowych, np. zakładów produkcji paliwa jądrowego. Ponad 250 kolejnych przedsiębiorstw posiada wystarczający potencjał techniczno-organizacyjny, aby przy określonych nakładach inwestycyjnych wejść w łańcuchy dostaw cywilnej energetyki jądrowej - zaznaczyło ministerstwo.

Polskie firmy realizowały prace we wszystkich segmentach tego rynku, przy budowie, remontach i modernizacji oraz likwidacji obiektów jądrowych. Jak zaznaczyło ministerstwo, krajowe przedsiębiorstwa sygnalizują, że projekty tej branży są znacznie trudniejsze w wykonaniu niż podobne – wykonywane w energetyce konwencjonalnej, petrochemii czy w budownictwie infrastrukturalnym – jednakże charakteryzują się znacznie wyższym poziomem rentowności.

Ministerstwo podkreśla, że we wszystkich krajach na kontynencie europejskim znajduje się minimum jeden obiekt jądrowy, dla którego polskie firmy realizowały prace czy dostawy. Poza Europą są to również: USA, Kanada, Meksyk, Rosja, Chiny, Indie, Japonia, Turcja, a dla planowanej wkrótce egipskiej elektrowni jądrowej kilka krajowych podmiotów jest na zaawansowanym etapie rozmów na dostawę komponentów. Wśród polskich przedsiębiorstw odnotowano bardzo duże zainteresowanie zarówno nową wersją katalogu, jak i ogólnie tematyką jądrową, co warto podkreślić zwłaszcza w kontekście realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej.

W najbliższych tygodniach katalog „Polish industry for nuclear energy” będzie przekazany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w celu promocji polskiego przemysłu wśród potencjalnych zagranicznych zleceniodawców - zaznaczyło MKiŚ. (PAP)