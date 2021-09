Reklama

"Tauron dba o mieszkańców regionu. Jesteśmy w pełni gotowi na rozpoczęcie sezonu grzewczego. Uruchomiliśmy już dostawy ciepła do kolejnych budynków w Katowicach, Świętochłowicach, Chorzowie, Siemianowicach, w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i Będzinie. Segment ciepłowniczy stanowi ważny element naszego biznesu" - skomentował p.o. prezesa Artur Michałowski, cytowany w komunikacie.

W poprzednim sezonie grzewczym 2020/2021 w elektrociepłowniach Grupy Tauron wyprodukowano łącznie około 12 milionów GJ ciepła. Z ciepła sieciowego dostarczanego przez Tauron korzysta ponad 800 tysięcy mieszkańców, przede wszystkim metropolii śląsko-dąbrowskiej, a także np. części województwa małopolskiego oraz Stalowej Woli.

Łącznie do 2026 Tauron Ciepło planuje przyłączyć do sieci ciepłowniczej średnio około 45 MWt ciepła rocznie. Na dziś, zgodnie z zawartymi umowami, przewidziano przyłączenie do sieci ciepłowniczej Tauron Ciepło ponad 200 budynków (137 MWt) ­w najbliższych latach.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)