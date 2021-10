Jak podaje "Puls Biznesu", Norges Bank, czyli bank należący do norweskiego państwa, poprze najważniejszą z uchwał zaplanowanych do podjęcia na zwołanym na 14 października walnym zgromadzeniu Lotosu. Uchwała umożliwi dalsze prace nad fuzją gdańskiej spółki z PKN Orlen, czyli przede wszystkim złożenie przez Orlen wniosku o zatwierdzenie tzw. środków zaradczych.

Reklama

"PB" przypomina, że Norges Bank ma 1,93 proc. akcji Lotosu (według stanu na koniec 2020 r.).

"O tym, jak zamierza głosować na walny, dowiadujemy się ze strony internetowej, na której bank publikuje instrukcje głosowania. Z dokumentu wynika, że Norwegowie zagłosują +za+ w przypadku uchwały dotyczącej wydzielenia gdańskiej rafinerii Lotosu do osobnej spółki — Lotosu Asfalt. To kluczowa uchwała, ponieważ wymaga większości aż 4/5 głosów. Skarb państwa, który prowadzi projekt fuzji, kontroluje 53,19 proc. kapitału Lotosu, co na ostatnich pięciu walnych zgromadzeniach przekładało się na 70,6 do 75,6 proc., głosów. Potrzebuje więc sprzymierzeńców, a Norwegowie ze swoim pakietem są cenni" - czytamy.

Zdaniem dziennika, czwartkowe walne Lotosu jest ważne, ponieważ przewiduje głosowanie nad uchwałami umożliwiającymi jego reorganizację i przygotowanie do wypełnienia narzuconych przez Komisję Europejską (KE) tzw. środków zaradczych. To od nich uzależniła zgodę na transakcję.

"Dla przypomnienia: zgodę KE wyda dopiero wtedy, gdy zostaną zawarte warunkowe umowy zbycia niektórych aktywów z obszarów: produkcji paliw, sprzedaży hurtowej i detalicznej, logistyki, asfaltów oraz paliwa lotniczego. Do 14 listopada Orlen ma czas, by wysłać do Brukseli plan wypełnienia środków zaradczych. Potrzebuje do tego wcześniejszej zgody akcjonariuszy Lotosu na zbycie aktywów" - czytamy.

Z odpowiedzi, które PB uzyskał od Lotosu wynika, że o ile uchwała o wydzieleniu rafinerii wymaga większości 4/5 głosów, o tyle pozostałe punkty walnego, mówiące o zgodzie na sprzedaż pozostałych aktywów, wymagają jedynie bezwzględnej większości, czyli ponad połowy głosów. "Pozycja skarbu państwa jest tu komfortowa" - wskazano.