"Stawiamy na atom, jesteśmy spółką multienergetyczną, dziś podpisaliśmy umowę inwestycyjną między Synthos Green Energy a PKN Orlen w sprawie współpracy w zakresie technologii nuklearnych, czyli mikro i małych reaktorów atomowych" - powiedział we wtorek w TVP Info prezes Orlenu.

Reklama

"Uważamy, że pierwszy +mały atom+ w Polsce powstanie w 2029 roku" - dodał.

Jak tłumaczył, energia atomowa jest najtańsza. "To jest 30 proc. mniejszy koszt energii w porównaniu z elektrowniami gazowymi" - zaznaczył. Według Obajtka atom da niezależność energetyczną Polsce, to wzmocni gospodarkę.

"Mała elektrownia atomowa zajmuje powierzchnię boiska sportowego, jest bezpieczna - strefa oddziaływania to około jeden kilometr" - wskazał. Poinformował, że podpisany jest już list intencyjny na dostawy małych reaktorów atomowych do Polski, ale ile ich będzie, to kwestia legislacji i przygotowania odpowiedniej ilości miejsc, aby takie reaktory postawić.

Obajtek przypomniał, że na mocy podpisanej we wtorek umowy inwestycyjnej między Synthos Green Energy a PKN Orlen powstanie spółka Orlen Synthos Green Energy, która będzie budować mikro i małe reaktory jądrowe trzeciej i czwartej generacji.

Jak tłumaczył, chodzi o reaktor BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy. Podkreślił, że GE Hitachi „jest firmą najbardziej zaawansowaną w tej technologii, mikro i małych reaktorów jądrowych”. Dodał, że to technologia sprawdzona, wybrała ją niedawno Kanada.