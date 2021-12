Podzielniki ciepła są popularne w starych blokach i kamienicach, ale budzą wiele wątpliwości. Zarządy wspólnot i spółdzielni chcą w ten sposób oszczędzać energię i sprawiedliwiej dzielić koszty ogrzewania na poszczególne lokale. W praktyce mieszkańcy donoszą nierzadko o dużych rozbieżnościach w rachunkach za ciepło.

Zdarza się, że jedni mieszkańcy płacą dużo mniej, a inni - dużo więcej za ogrzewanie podobnych pomieszczeń. Rozporządzenie w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy, ma pomóc w ukróceniu nadużyć. Lokatorzy dostaną też więcej informacji o tym, za co i ile płacą.

Warto przypomnieć, że dokładne dane o zużyciu ciepła w jednostkach miary (GJ, kWh) dają ciepłomierze, które montuje się na instalacjach posiadających jednopunktowy układ zasilania w ciepło. Montaż ciepłomierzy dotyczy nowych budynków, albo takich z wymienioną instalacją grzewczą. Natomiast w starych budynkach, np. blokach z wielkiej płyty, gdzie piony są wspólne dla wielu mieszkań, popularne stały się podzielniki kosztów ogrzewania. Nie są zalegalizowanymi urządzeniami pomiarowymi, ponieważ nie mierzą tylko wskazują udział danego lokalu w zużyciu ciepła. Są więc urządzeniami pomocniczymi. Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii szacuje, że takich działających podzielników jest w kraju około 10,5 mln, często kilka w jednym lokalu. Można oszacować, że ma je połowa z prawie 15 mln mieszkań w kraju.

Decyzje montażu podzielników ciepła podejmują spółdzielnie i wspólnoty w swoich regulaminach. Alternatywą jest ustalanie kosztów ogrzewania według powierzchni lokali, co jednak nie zachęca wszystkich mieszkańców do oszczędzania energii. Montaż podzielników i ciepłomierzy musi być technicznie wykonalny i opłacalny. Do tej pory nie było w prawie energetycznym określonych szczegółowych przepisów, jak to dokładnie określić. Teraz rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska to zmienia.

Opłacalność inwestycji ma wykazać prosta analiza ekonomiczna: projektowana oszczędność energii z pięciu lat w wyniku zastosowania podzielników ma być wyższa niż koszt ich zakupu, montażu i eksploatacji. Spółdzielnia czy wspólnota nie zamontuje podzielników, gdy ilość ciepła dostarczonego do budynku w ciągu roku przekracza 0,40 GJ na metr sześcienny - zgodnie z prawem energetyczny wówczas musi przeprowadzić audyt.

