Notowania kontraktów na gaz na najbliższe miesiące na holenderskim hubie TTF wzrosły we wtorek o ok. 20 proc. Kontrakty z dostawą w kwietniu podrożały w ciągu dnia z niecałych 100 do prawie 120 euro za MWh.

We wtorek po południu większość kontraktów z dostawą w 2022 r. była wyceniana na poziomie 115-118 euro za MWh. W poniedziałek notowania były na poziomie 90 euro. W środę, czyli jeszcze przed atakiem Rosji na Ukrainę, były na poziomach 80-95 euro za MWh. Reklama Ukraiński operator przesyłowy GTSOU nie informuje o jakichkolwiek zakłóceniach w tranzycie rosyjskiego gazu na zachód ukraińskim systemem. Czytaj także: Międzynarodowa Agencja Energetyczna rozważa uwolnienie z rezerw 60 mln baryłek ropy