Kontrakty terminowe na ropę WTI wzrosły w środę do ok. 126 USD za baryłkę, gdy USA wprowadziły natychmiastowy zakaz importu rosyjskiej ropy i innych surowców energetycznych, a Wielka Brytania zapowiedziała stopniowe wycofywanie się z importu rosyjskiej ropy do końca 2022 r.

Reklama

Co dla Europy oznacza rezygnacja z rosyjskiej ropy?

Reklama

Działania i zapowiedzi działań ze strony USA oraz Wielkiej Brytanii mogły zwiększyć obawy o podaż surowców. Analitycy ostrzegają, że ropa może osiągnąć nowy rekord wszech czasów, jeśli Europa zdecyduje się dołączyć do swoich sojuszników. Wiąże się to z dużą zależnością europejskich państw od rosyjskich dostaw energii, które w przypadku ropy naftowej stanowią blisko 60 proc.

Prywatne koncerny naftowe, w tym BP i Shell, ogłosiły, że wycofują się z prowadzenia interesów z Rosją, przy czym Shell natychmiast wstrzymał wszelkie zakupy rosyjskiej ropy i zamknął swoje stacje paliw w tym kraju.

Ceny ropy naftowej wzrosły już o ponad 30 proc. od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. Do podwyżek mogą przyczyniać się obawy o zakłócenia w dostawach i eskalację sankcji. Powrót irańskiej ropy na światowe rynki mógłby złagodzić sytuację i doprowadzić do obniżek cen, jednak w dalszym ciągu otoczony jest sporą dozą niepewności.

Rezerwa Federalna w spokojnej pogoni za inflacją

Na rynku walutowym dolar amerykański zdaje się stabilizować po wcześniejszym zdecydowanym umocnieniu. Na notowania USD może wpłynąć stanowisko Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych oraz ew. decyzja o ich podwyżce. Może ona zapaść już w przyszłym tygodniu. Rezerwa Federalna może podnieść stopy procentowe o 25 punktów bazowych, ale przewodniczący Fed Jerome Powell otworzył także drogę do bardziej agresywnych posunięć, jeśli wysoka inflacja będzie się utrzymywać. Raport o inflacji w USA poznamy już jutro, a według oczekiwań dynamika cen osiągnęła w lutym najwyższy poziom od wielu dekad – 7,9 proc.

W latach 70-80. Fed szybko podnosił stopy procentowe, goniąc inflację. Obecnie jednak pogoń będzie prawdopodobnie o wiele spokojniejsza, a realne stopy procentowe nadal mogą pozostawać ujemne przez długi czas.

Autor: Daniel Kostecki, dyrektor polskiego oddziału Conotoxia Ltd. (usługa Forex Cinkciarz.pl)