Rosyjska ropa, której import został obłożony we wtorek embargiem, stanowiła w 2021 r. ok. 3 proc. całego importu ropy do USA - wynika z danych amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA). Stanowiła też ok. 1 proc. całkowitej amerykańskiej konsumpcji ropy.

Embargo na import ropy, gazu i innych nośników energii w ramach sankcji za agresję Rosji na Ukrainę ogłosił we wtorek prezydent USA Joe Biden. Według danych Agencji Informacji Energetycznej (EIA), w 2021 r. Stany Zjednoczone sprowadziły z Rosji 245 mln baryłek ropy i produktów naftowych, w tym 72,6 mln baryłek surowej ropy. Jeśli chodzi o surową ropę, import z Rosji stanowił nieco ponad 3 proc. całości przywozu ropy do USA w 2021 r. i ok. 1 proc. amerykańskiej konsumpcji ropy. Amerykanie sprowadzili też z Rosji prawie 130 mln baryłek półproduktów rafineryjne. W tym przypadku import z Rosji stanowi dwie trzecie przywozu tego typu produktów. Z danych EIA wynika też, że w 2021 r. do USA trafiło także 5,2 mln paliw płynnych, 18,4 mln baryłek domieszek do paliw płynnych, 10 mln baryłek mazutu i 8,5 mln destylatów z Rosji.