Prezydent USA Joe Biden zapowiedział we wtorek wprowadzenie zakazu importu rosyjskiej ropy naftowej i gazu do USA. Jak podkreślił, choć ruch ten zwiększy ceny surowców, ma ponadpartyjne poparcie i uderzy w "arterię rosyjskiej gospodarki".

Reklama

Jak mocno zakaz z tych krajów uderzyłby w rosyjską gospodarkę? Jak pokazuje wykres statista.com bazujący na najnowszych danych ONZ Comtrade, łączny efekt wstrzymania importu USA-UE byłby znaczący, mimo że Chiny byłyby największym odbiorcą rosyjskiej ropy z dużą marżą.

W 2020 r. do Państwa Środka Rosja wyeksportowała ropę o wartości 23 mld dolarów, co stanowi blisko jedną trzecią rosyjskiego eksportu.

Nawet biorąc pod uwagę kraje znajdujące się tylko na końcu tej listy, zakaz usunie ok. 40 procent wartości handlowej eksportu ropy Rosji. Licząc import ze wszystkich krajów UE i Stanów Zjednoczonych, liczba ta przekracza 48 proc., czyli handel o wartości 35 miliardów dolarów w 2020 roku. W kwocie tej zawarty jest też eksport do Polski, który był na poziomie 4,18 mld dolarów, co stanowiło 5,8 proc. rosyjskiego eksportu ropy.