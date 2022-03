Ruch brytyjskiego rządu zbiega się z decyzją USA o wprowadzeniu embargo na ropę z Rosji. Jak podkreśla informator Bloomberga, zakaz importu w Wielkiej Brytanii nie będzie obejmował rosyjskiego gazu.

Senator Demokratów Chris Coons w wywiadzie dla CNN informował wcześniej, że prezydent USA Joe Biden ogłosi we wtorek zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej do USA. Podobne informacje podały inne media. Według Bloomberga do akcji nie włączą się państwa europejskie. Prezydent ma ogłosić swoją decyzję w przemówieniu planowanym na 16.45 czasu polskiego.

W wywiadzie dla CNN Chris Coons, wieloletni bliski współpracownik Bidena, przyznał, że ruch wywoła wzrost ceny ropy naftowej i benzyny, które są na najwyższym poziomie od 2008 r. Od początku rosyjskiej inwazji średni koszt galonu benzyny wzrósł o ponad 15 proc. "To jest koszt obrony wolności" - powiedział senator.

W poniedziałek projekt ustawy nakładającej embargo przygotował Kongres, ale administracja może nałożyć zakaz bez specjalnej ustawy.