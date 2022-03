PGNiG poinformowało w komunikacie, że spółka złożyła zamówienie w ramach Fazy 1. procedury Open Season dla FSRU, prowadzonej przez operatora systemu przesyłowego gazu Gaz-System.

Open Season ma na celu weryfikację zainteresowania uczestników rynku mocą regazyfikacji poprzez pozyskanie wiążących zamówień na długoterminowe korzystanie z usług regazyfikacji. Procedura składa się z dwóch faz. Celem Fazy 1. jest uzyskanie wiążących zamówień i zawarcie umów Order to Proceed, co pozwoli na podjęcie wstępnej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcie Fazy 2.

Po zakończeniu Fazy 1. Gaz-System ma ocenić, czy wnioskowny w złożonych zamówieniach poziom usług regazyfikacji jest wystarczający do przystąpienia do realizacji projektu.

W Fazie 2., planowanej przez Gaz-System na II kwartał 2023 r. następuje rezerwacja mocy regazyfikacyjnych.

Jak przypomniał Gaz-System, przedmiotem Open Season jest uruchomienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki FSRU zdolnej do wyładunku, składowania i regazyfikacji LNG oraz do prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie do 6,1 mld m sześc. gazu rocznie. Zakładany przez operatora termin uruchomienia terminala i udostępnienia usług regazyfikacji to 1 stycznia 2028 r. W przyjętych przez rząd założeniach do aktualizacji Polityki Energetycznej Państwa do 2040 r. zakłada się przyspieszenie uruchomienia terminala.