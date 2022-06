Kontrakty lipcowe podrożały o niemal 20 proc. do 116 euro za MWh. Gaz z dostawą w kolejnych miesiącach, od sierpnia do października, zdrożał o 13-15 proc., do 113-116 euro za MWh.

W środę Gazprom ogłosił, że od czwartku jeszcze bardziej redukuje przesył gazu gazociągiem Nord Stream 1, do 67 mln m sześc. dziennie, czyli poniżej połowy nominalnej zdolności przesyłowej. Rosyjski koncern podał, że wyłącza kolejną turbinę produkcji Siemensa w tłoczni Portowa, ze względu na to, że upłynął czas jej pracy pomiędzy przeglądami.

We wtorek Gazprom poinformował, że ponieważ Siemens nie oddał z naprawy innej turbiny z tej tłoczni, redukuje przesył gazu. Siemens potwierdził, że urządzenie jest w Kanadzie, ale nie można go odesłać do Rosji ze względu na kanadyjskie sankcje.