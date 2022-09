"Chcemy objąć do 1 tys. firm, które są najbardziej uzależnione od kosztów węgla, od kosztów gazu. Nie tylko największe, państwowe czy największe firmy - to będą także prywatne i nie tyko największe, bo chcemy objąć nawet do 1 tys. firm" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki informował o pracach rządu nad projektem wsparcia dla sektorów energochłonnych, opracowywanym przy udziale ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy, minister klimatu i środowiska Anny Moskwy oraz wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

Jak podawał rzecznik rządu Piotr Muller, prace nad projektem miały zostać sfinalizowane do końca ub. tygodnia.

Wartość tego pakietu dla największych firm ma sięgać do 5 mld zł.

(ISBnews)