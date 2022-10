"Na skutek naszej presji Unia Europejska odchodzi od sztywnego założenia, że musi być ta taryfa obniżona, nazywamy ją taryfą "C" tylko do poziomu 80 proc. zużycia. Mogę dziś powiedzieć, że według wszelkiego prawdopodobieństwa, informacji których mamy, nie będziemy stosować tego limitu. Komisja Europejska narzuciła taki limit 80 proc., ale my go znosimy. W to miejsce wejdzie wymóg przedstawienia planu oszczędności" - powiedział premier.

Reklama

Jak wyjaśnił, pierwotnie Unia Europejska zgodziła się na ustanowienie sztywnej taryfy "C", ale pod warunkiem, że będzie ją można stosować tylko do 80 proc. zużywanego prądu przez uprawnione podmioty.

"I metro i szpitale i wszystkie inne instytucje samorządowe będą mogły korzystać w pełni do 100 proc. z tej taryfy sztywnej, z taryfy obniżonej" - powiedział szef rządu.

Morawiecki podkreślił, że polską inicjatywą było wypracowanie w Unii Europejskiej możliwość zastosowania sztywnej obniżonej taryfy dla samorządów, dla podmiotów wrażliwych i dla małych i średnich firm.

O nowej taryfie i maksymalnych cenach prądu dla MŚP, samorządów i podmiotów wrażliwych poinformował premier Morawiecki w ostatni wtorek. Wyniesie ona 785 zł za MWh i będzie obowiązywała w przyszłym roku.