„Mam taką nadzieję, że w 2028 r. te prace zdecydowanie przyspieszają, powstanie pierwszy SMR w Polsce. Być może nawet nie jeden. W związku z tym tu też bardzo mocno pracujemy. My musimy też patrzeć w przyszłość, w nowe technologie” - powiedział w środę wieczorem w programie Gość Wiadomości w TVP Info prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Jak dodał, „właśnie do tego potrzebny jest koncern, który będzie miał ponad 400 mld zł przychodów”.

Reklama

„Taki koncern może generalnie robić procesy inwestycyjne i może dbać o bezpieczeństwo Polaków” - podkreślił prezes PKN Orlen. Przyznał, że w ramach planowanej budowy w Polsce mikro i małych reaktorów jądrowych analizowane są już lokalizacje tych inwestycji, a cały projekt jest uzupełnieniem budowy dużych elektrowni atomowych w Polsce.

Reklama

Rada Ministrów przyjęła w środę uchwałę ws. budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Polsce. Pierwszy blok elektrowni ma być wybudowany w północnej Polsce w amerykańskiej technologii przez Westinghouse.

„Inwestujemy w bezpieczeństwo Polaków. Oczywiście patrzymy na inwestycje krótkoterminowe, ale musimy patrzeć na inwestycje średnio i długoterminowe. My nie możemy wiecznie walczyć ze skutkami cen energii. My musimy budować nowe, efektywne elektrownie, gdzie ceny energii będą mniejsze” - zaznaczył Obajtek. Wspomniał przy tym o projektach PKN Orlen już realizowanych, jak farmy fotowoltaiczne i planowanych, jak budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Prezes PKN Orlen zwrócił jednocześnie uwagę, że inwestycje koncernu to także kwestia rozbudowy segmentu petrochemicznego. „Tak naprawdę w każdym rozwiniętym kraju petrochemia jest drugą gałęzią gospodarki. Wszystko w większości, co nas otacza, jest z przemysłu petrochemicznego” - dodał Obajtek.

Pytany, czy będą tańsze paliwa na stacjach, prezes PKN Orlen stwierdził, że „Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie”. „I bardzo mocno nad tym pracujemy” - oświadczył. Przyznał, że paliwa w naszym kraju są nadal drogie, ale - jak zauważył - wpływają na to m.in. notowania baryłki ropy naftowej, „która czasami dochodzi do ponad stu dolarów”, a także kurs tej waluty.

„Nigdy nie prowadzimy polityki łupienia Polaków, jak to opozycja mówi” - zapewnił Obajtek. Jak zauważył, ok. 50 proc. przychodów w ramach Grupy Orlen pochodzi z rynków zewnętrznych. „Jesteśmy koncernem globalnym” - podkreślił. Dodał, iż Grupa Orlen inwestuje przy tym w polski sport, projekty kulturalne promujące nasz kraj oraz w projekty pomocowe, społeczne.

„Poprzez to, że połączyliśmy się choćby z Lotosem, to już powoli te ceny zaczęły się stabilizować, ale pragnę zaznaczyć, że nikt teraz nie jest w stanie przewidzieć, czy będzie taniej. To zależy od sytuacji międzynarodowej, od wojny na Ukrainie, od dalszego pakietu sankcji” - ocenił Obajtek. I dodał: „My robimy wszystko, żeby w Polsce paliwa dalej były najtańsze. Bardzo mocno reagujemy w tym zakresie, ponieważ dla nas ważny jest ten rynek macierzysty w Polsce, który posiadamy, ponieważ chcemy go stymulować. My nie chcemy w żaden sposób studzić gospodarki czy napędzać inflacji, bo tak duża firma również na tym by ucierpiała”.

Jak ogłosił w środę PKN Orlen, Grupa Orlen sfinalizowała proces połączenia z PGNiG, co oznacza, że „powstała największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, która pod względem przychodów jest wśród 150 firm na świecie i obsługuje ponad 100 mln klientów”.

„Grupa Orlen, po połączeniu z PGNiG posiada potencjał do realizacji wielomiliardowych inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i niezależność energetyczną całej Europy Środkowej, a co za tym idzie może skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną na rynkach, na których funkcjonuje” - podkreślił PKN Orlen. (PAP)