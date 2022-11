Koncern EDF obniżył prognozy produkcji jądrowej we Francji na 2022 r. do 275-285 TWh wobec wcześniej planowanych 280-300 TWh. Spółka uzasadniła to przestojami skorodowanych reaktorów oraz ostatnimi strajkami pracowników.

Grupa EDF nie sprecyzowała, czy korekta w dół produkcji energii jądrowej we Francji z 280-300 TWh do 275-285 TWh będzie miała wpływ na jej wyniki finansowe. W minionym tygodniu koncern informował jednak o możliwym spadku zysków o 32 mld euro. Reklama Blisko połowa z 56 reaktorów należących do EDF jest wyłączona z powodu problemów z konserwacją lub korozją. Z kolei strajki mogą wpływać na harmonogramy przestojów remontowych – wyjaśniła spółka obniżenie prognoz produkcji energii w informacji prasowej. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r. produkcja jądrowa we Francji wyniosła 209,2 TWh, czyli o 59 TWh mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP) Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję