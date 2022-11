Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na I kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 78,44 USD, wyżej o 1,55 proc.

Brent na ICE w dostawach na I wyceniana jest po 84,72 USD za baryłkę, wyżej o 1,84 proc.

Inwestorzy na rynkach oczekują, że Organizacja Krajów Eksporterów Ropy Naftowej (OPEC) i jej sojusznicy zdecydują o mocniejszym cięciu dostaw ropy z tej 23-państwowej grupy dostawców ropy.

OPEC+ może zdecydować o zmniejszeniu wydobycia ropy o kolejne 2 mln baryłek dziennie, gdy przedstawiciele sojuszu zbiorą się na spotkaniu 4 grudnia - wynika z prognoz firmy konsultingowej FGE.

"Pogorszenie koniunktury gospodarczej nadal odbija się na cenach ropy, a rynek paliw sygnalizuje, ze obecnie jest dużo ropy" - piszą w rynkowej nocie analitycy FGE.

"Wygląda więc na bardzo prawdopodobne, ze OPEC+ ponownie obniży swoje cele produkcyjne (po cięciu produkcji ropy od listopada o 2 mln baryłek dziennie), aby działać na rzecz wspierania cen surowca" - dodają.

Istnieją krótkoterminowe ryzyka dla perspektyw popytu na ropę - wskazuje z kolei Charu Chanana, strateg rynkowy w Saxo Capital Markets Pte.

"OPEC+ będzie prawdopodobnie nadal zaniepokojony tym, że techniczny obraz rynku paliw może stać się negatywny i prawdopodobnie tak się stanie, więc zmusi kartel do działania" - dodaje.

Na rynkach rosną tymczasem spekulacje, że Chiny mogą - w reakcji na ostatnie demonstracje w całym kraju - złagodzić ograniczenia covidowe. To wpłynęłoby na wzrost zapotrzebowania na ropę u tego największego na świecie importera surowców.

Służby medyczne Chin kontynentalnych zgłosiły jednak w poniedziałek rekordowy bilans ponad 40 tys. nowych zakażeń koronawirusem.

Na razie władze Chin obstają przy polityce "Zero Covid” i dążą do całkowitej eliminacji koronawirusa z kraju, ale według komentatorów, stało się to znacznie trudniejsze z powodu nowych, bardziej zaraźliwych wariantów patogenu.