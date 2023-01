"Już wkrótce przedstawimy dodatkowe przepisy jeszcze mocniej chroniące odbiorców ciepła. Zapewnimy rekompensaty i ograniczymy podwyżki do obywateli" - napisała Moskwa na swoim koncie na Twiterze.

"Przez skokowe zmiany cen surowców energetycznych branża ciepłownicza mierzy się z problemem wysokich cen gazu" - dodała.

Także wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, pytany dzisiaj w Radiu Zet o projektowaną regulację, powiedział, że słyszał "zapowiedzi o przymiarce do regulowania cen, czyli do tego, by też ceny ciepła były regulowane, jak to jest z cenami energii elektrycznej".

Uchylił się jednak od odpowiedzi na pytanie o sam projekt i zastrzegł, że jest to "kompetencja pani minister Moskwy".