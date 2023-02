Reklama

"Chcemy w dwa lata rozbudować bazy paliw o ok. 100 tys. m3, szczególnie te zlokalizowane przy rurociągach produktowych oraz przy granicy wschodniej" - powiedział Obajtek dziennikarzom.

Jak podkreślił, PKN Orlen przeznaczył już ok. 500 mln zł na I etap rozbudowy terminalu w Trzebini do 44 tys. m3, a do końca roku przeznaczy kolejne 200 mln zł na II etap rozbudowy, który powiększy pojemność terminalu do 66 tys.m3.

PERN ogłosił dziś, że ukończył budowę rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia. 97- kilometrowy odcinek prowadzi od bazy paliw PERN w Boronowie do terminalu paliw PKN Orlen w Trzebini. Przepustowość rurociągu to 1,5 mln m3 paliw rocznie.

Orlen poinformował, prowadzi na terminalu szereg inwestycji, których realizacja potrwa do końca tego roku; wartość wykonanych prac przekroczy 200 mln zł. Wśród inwestycji, które będą finalizowane w kolejnych miesiącach, są m.in. modernizacja istniejących zbiorników magazynowych, budowa dwóch nowych zbiorników naziemnych, każdy o pojemności 10 tys. m3, a także modernizacja i rozbudowa infrastruktury technologicznej na terminalu, zapowiedziano.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

